Vitória só venceu uma vez nas últimas seis estreias de Copa do Nordeste

Vitória empatou em 2x2 com o CRB na estreia da Copa do Nordeste

Em busca de levantar a 'orelhuda', o Vitória estreou nesta quarta-feira, 22, na Copa do Nordeste de 2025. Diante do CRB, o Leão ficou no empate em 2x2, no estádio Rei Pelé. Os gols rubro-negros sairam de Janderson e Neris.

Apesar do empate fora de casa, que não pode ser considerado ruim, a equipe vem de um retrospecto negativo estreando na competição. Nas últimas seis edições, o tetracampeão venceu em apenas uma delas.

Com o placar em igualdade desta quarta, o Vitória acompanhou a campanha de 2024, quando estreou diante do Altos, em 0x0, e 2023, empatando com o Santa Cruz em 1x1. Anteriormente, em 2021, havia vencido a Cobra Coral por 2x0.

No entanto, esta foi a única vitória da equipe rubro-negra nas últimas seis edições, tendo em vista que ficou no 0x0 contra o Fortaleza, em 2020, e empatou em 1x1 contra o CSA em 2019.

Estreias do Vitória na Copa do Nordeste:

2025: CRB 2 X 2 Vitória

2024: Altos 0 X 0 Vitória

2023: Vitória 1 X 1 Santa Cruz

2021: Vitória 2 X 0 Santa Cruz

2020: Vitória 0 X 0 Fortaleza

2019: CSA 1 X 1 Vitória

Para a próxima rodada, o Leão encara o Sousa, pela 2ª rodada do grupo A. O confronto será no dia 4 de fevereiro, no Barradão, às 21h30.