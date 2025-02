Futebol saudita prepara proposta bilionária por Vini Jr, diz jornal

Vinicius Jr em partida com o Real Madrid - Foto: JAVIER SORIANO / AFP

O desejo do futebol árabe por Vinicius Júnior, atacante brasileiro do Real Madrid, ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira, 22. Isso porque o jornalista inglês Ben Jacobs, do GiveMeSport confirmou que o Fundo de Investimento da Arábia Saudita (PIF) pretende apresentar uma oferta bilionária para ter melhor do mundo no meio do ano.

A proposta em questão gira em torno de 350 milhões de euros (R$ 2,1 bilhões, na cotação atual) para contratar Vini Jr na próxima janela de transferência.

"A resposta é sim, muito mesmo. Ele é um alvo concreto. Nada será possível em janeiro. Mas houve um clube mais interessado, embora vários, incluindo Al-Nassr e também Al-Hilal, tenham dito que gostariam do jogador, mas Al-Ahli é o time em mente. A razão para isso é porque você tem no Al Ittihad o Benzema, no Al-Nassr o Ronaldo, e, no momento, de qualquer forma, o Al-Hilal tem o Neymar. Se Neymar sair, eles estão procurando por Mo Salah", revelou o inglês.

A ideia inicial é que o atacante seja contratado para atuar no Al-Ahli. Caso se concretize após a nova oferta, a negociação envolvendo o jogador do Real Madrid será a mais cara da história do futebol, superando a ida de Neymar ao PSG, em 2017. Há também a tendência que ele receba o maior salário entre todos os esportistas do mundo.

Em entrevista ao As, jornal da Espanha, o CEO da Liga Saudita, Omar Mugharbel, revelou otimismo e esperança para ter Vini Jr atuando no futuro no futebol local.

"Temos clubes diferentes em níveis diferentes, com diferentes maturidades. Isso acontece em todas as ligas do mundo. Existem equipes que conseguem atrair esse tipo de jogador e outras que ainda precisam se desenvolver muito mais. E se eu avaliar pelo que temos hoje, nossos clubes têm tudo que é preciso para atrair, desenvolver e nutrir talentos como esse. Então vamos esperar e ver o que acontece com isso", declarou Omar.