Real Madrid bate recorde em receita gerada; Flamengo entra no top 30

Com mais de um bilhão de euros de receitas geradas na temporada de 2023-2024, o Real Madrid bate o próprio recorde e continua a dominar o ranking ‘Football Money League’ da empresa de consultoria Deloitte. A equipe espanhola é a primeira, e única, a chegar ao valor. Dentro da lista, também fica o destaque para o Flamengo, na 30ª colocação.

Especificamente, o valor alcançado pelo campeão espanhol e europeu é de 1,045 bilhões de euros (cerca de R$ 6,46 bilhões pela cotação atual). Em segundo lugar está o Manchester City, com 836 milhões de euros gerados (R$ 5,19 bilhões), seguido pelo Paris Saint-Germain, com 806 milhões de euros (R$ 5 bilhões.

Em 2025, os clubes da ‘Football Money League’, os 20 que mais receitas geram na Europa, declararam receitas acumuladas de 11,2 bilhões de euros (R$ 69,6 bilhões), o que significa um aumento de 6% em relação à temporada 2022-2023.

O relatório da Deloitte se baseia em três fontes de receita para estabelecer o ranking: venda de ingressos, direitos televisivos e receitas comerciais.

Dentro do top-30, o Flamengo é a única equipe da América do Sul, superando a sua posição na temporada passada, quando esteve em 31º. Esta é a primeira vez que a equipe carioca entra na lista, com uma receita de 198,2 milhões de euros.