"Resultado Justo", diz lateral do CRB após empate com o Vitória

Lateral-direito Matheus Ribeiro elogiou a equipe comandada por Thiago Carpini - Foto: Divulgação/CRB

Em uma noite de muita movimentação no Estádio Rei Pelé, em Maceió, o Vitória estreou na Copa do Nordeste com um empate por 2 a 2 contra o CRB. A partida, disputada nesta quarta-feira, 22, foi marcada pela resiliência do Rubro-Negro, que buscou a igualdade no placar em duas ocasiões distintas.

O lateral-direito Matheus Ribeiro, do CRB, em entrevista ao Premiere após o confronto, avaliou o resultado como justo, destacando a intensidade da partida e a qualidade das duas equipes: “A gente teve um primeiro tempo bastante intenso, a equipe do Vitória é uma grande equipe. Acho que foi um resultado justo e agora é trabalhar para o jogo do próximo sábado, no clássico”, comentou.

Com o empate, o Vitória soma seu primeiro ponto na competição regional. O próximo desafio do Leão será no sábado, 25, às 18h30, na Arena Fonte Nova, contra o Colo Colo, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Baiano. Já o retorno do Vitória à Copa do Nordeste está agendado para o dia 4 de fevereiro (terça), às 21h30, no Estádio Manoel Barradas, onde enfrentará o Sousa-PB pela 2ª rodada.