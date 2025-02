São Paulo x Corinthians: saiba onde assistir final da Copinha de 2025

Jogadores do São Paulo comemorando - Foto: Victor Monteiro/Ag. Paulistão

Em busca do principal título de base do país, São Paulo e Corinthians se enfrentam neste sábado, 25, pela final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O duelo será no estádio do Pacaembu, na capital paulista, com início previsto para às 15h30, com transmissão no Youtube da FPF e no Sportv.

Na decisão, o Timão busca o 12º título, sendo o maior e atual campeão do torneio, tendo vencido em 1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009,2012, 2015, 2017 e 2024. O Tricolor, por sua vez, venceu a competição em quatro oportunidades: 1993, 2000, 2010 e 2019.

Para garantir uma vaga na competição, o Alvinegro venceu o Grêmio pelo placar de 1x0, enquanto o São Paulo derrotou o Criciúma por 2x1.

Esta não será a primeira vez que as equipes se enfrentam em uma decisão. Em 1993, os tricolores levaram a melhor, e em 2004 os alvinegros saíram com o título. Desta maneira, o duelo deste sábado será o 'desempate' nos confrontos diretos.