Sabalenka vence Badosa e vai à 3ª final seguida no Aberto da Austrália

Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, está cada vez mais próxima de escrever seu nome na história do tênis. A bielorrussa de 27 anos, que já é bicampeã do Aberto da Austrália, garantiu sua vaga na final da edição de 2025 ao derrotar a espanhola Paula Badosa (N.12) por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-2, em uma hora e 26 minutos de jogo. A vitória foi conquistada na Rod Laver Arena, em Melbourne, e colocou Sabalenka em busca de seu terceiro título consecutivo no Grand Slam australiano.

A tenista bielorrussa não escondeu sua empolgação com a perspectiva de fazer história, lembrando que uma possível conquista em Melbourne a colocaria entre as lendas do esporte. "Isso me dá arrepios, significa que se eu conseguir isso vou escrever meu nome na história", afirmou Sabalenka após a partida.

Com a vitória, ela se prepara para enfrentar a vencedora do duelo entre a americana Madison Keys (N.14) e a polonesa Iga Swiatek (N.2) na final. Caso conquiste o tricampeonato, Sabalenka igualará um feito que não acontece desde 1999, quando a suíça Martina Hingis conseguiu vencer o torneio três vezes consecutivas.