"Mudamos o jeito de jogar", garante Ceni após estreia do Bahia no Nordestão

Rogério Ceni durante entrevista coletiva - Foto: Catarina Brandão | EC Bahia

A estreia do Bahia na Copa do Nordeste foi o primeiro jogo oficial da equipe principal na temporada 2025 e o saldo foi positivo. O Tricolor goleou o Sampaio Corrêa por 4 a 0 na noite desta quinta-feira, 23, na Arena Fonte Nova, e já lidera o Grupo B da competição regional. Os gols da partida foram marcados por Erick, Lucho Rodríguez, Alan James (contra) e Erick Pulga.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Rogério Ceni explicou a primeira escalação da temporada, celebrou o resultado elástico e afirmou que seguirá rodando o elenco nesses primeiros jogos do ano.

“Dentro de dez dias de trabalho na Espanha e mais alguns treinamentos aqui, fomos muito bem. Mudamos o jeito de jogar, com mais transições, cansou mais o time, poderia ter dosado mais. Final do segundo tempo baixou muito, mas dentro do que a gente esperava foi um resultado especial”, analisou Ceni.

“Difícil ajustar com alguns jogadores em poucos treinos. Vamos ter que girar jogadores, em poucas horas jogaremos e não podemos perder mais gente por lesões. Perdemos alguns jogadores no fim da pré-temporada, lesionados, temos que cuidar agora”, complementou.

O próximo adversário do Tricolor na Copa do Nordeste é a Juazeirense, em confronto marcado para às 19h do dia 5 de fevereiro, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. Antes disso, neste fim de semana, o Bahia entra em campo pelo Baianão. No domingo, 26, novamente na Arena Fonte Nova, o Tricolor recebe o Porto, às 16h, em jogo da 4ª rodada do estadual.