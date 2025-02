Erick Pulga estreia com gol no Bahia e garante: "Me adaptei rápido"

Erick Pulga comemora quarto gol do Bahia sobre o Sampaio Corrêa - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

O Bahia venceu o Sampaio Corrêa com facilidade na noite desta quinta-feira, 23, na Arena Fonte Nova, em jogo da 1ª rodada da Copa do Nordeste. Quatro dos seis reforços foram relacionados e estrearam com a camisa do Esquadrão. Erick, Lucho Rodríguez, Alan James (contra) e Erick Pulga marcaram os gols do Tricolor na primeira partida da equipe principal em 2025.

Leia mais:

>> Antes de partida, Bahia homenageia assessor que morreu de câncer

>> "Responsabilidade não é só do 9", diz Willian José sobre gols no Bahia

>> Com valor recorde, Bahia anuncia site de apostas como novo patrocinador máster

Um dos estreantes, Erick Pulga saiu do banco para fechar o placar e dedicou o gol para Bruno Queiroz, assessor do Bahia que faleceu de câncer na última sexta-feira, 17. Ele também afirmou estar adaptado graças a ajuda dos companheiros.

“Feliz de marcar meu primeiro gol e agradecer ao grupo pelo apoio que eles me deram desde que eu cheguei. Me adaptei rápido com os meninos, eles me ajudaram. Quero dedicar esse gol ao Bruno, um cara que é fenomenal, pela história que eu soube dele”, disse Pulga ao Premiere.

O próximo adversário do Tricolor na Copa do Nordeste é a Juazeirense, em confronto marcado para às 19h do dia 5 de fevereiro, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. Antes disso, neste fim de semana, o Bahia entra em campo pelo Baianão. No domingo, 26, novamente na Arena Fonte Nova, o Tricolor recebe o Porto, às 16h, em jogo da 4ª rodada do estadual.