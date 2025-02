Vitória volta à Arena Fonte Nova após quase seis anos em jogos sem o Bahia

Duelo entre Vitória e Guarani pela Série B de 2019 - Foto: Pietro Carpi / ECVitória

O Vitória encara o Colo-Colo neste sábado, 25, pela 4ª rodada do Baianão 2025. O confronto marca o reencontro da torcida rubro-negra com a Arena Fonte Nova, que não ocorre há quase seis anos.

A última vez que o Leão disputou um jogo no estádio, sem contar com Ba-Vis, foi diante do Guarani, pela 22ª rodada da Série B de 2019. Na ocasião, o Rubro-Negro amargou a derrota por 1x0, encerrando a sequência de sete jogos sem perder.

Leia mais:

>> Bahia pode chegar a clássico contra o Vitória repleto de desfalques

>> Djokovic desiste e Zverev vai enfrentar Sinner em final na Austrália

>> Rogério Ceni avalia estreia de reforços do Bahia em goleada

No entanto, jogando com adversários de fora do estado na Fonte, o Vitória não tem só memórias negativas. Na Série B de 2015, diante do Luverdense, o Rubro-Negro não tomou conhecimento do Verdão e venceu pelo placar de 3x0, garantindo o acesso a elite. Além do resultado positivo, o Leão contou com mais de 41 mil torcedores nas arquibancadas.

E por falar em torcida, os apaixonados pelo vermelho e preto terão a oportunidade de reencontrar a Arena. A última vez ocorreu justamente diante do Gurani, no dia 14 de setembro, tendo em vista a proibição da torcida mista, que não permite a presença de rubro-negros nos clássicos contra o Bahia.

Para o jogo contra o Colo-Colo o Vitória tenta manter a liderança do Baianão e poderá contar com cerca de 20 mil torcedores no setor visitante. O duelo será neste sábado, 25, às 18h30.