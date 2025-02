Rogério Ceni avalia estreia de reforços do Bahia em goleada

Rogério Ceni durante entrevista coletiva - Foto: Catarina Brandão | EC Bahia

O Bahia estreou na Copa do Nordeste de 2025 na noite desta quinta-feira, 23, diante do Sampaio Corrêa. Na goleada de 4 a 0, na Arena Fonte Nova, o Esquadrão contou com reforços e os principais nomes do elenco pela primeira vez na temporada.

Leia mais:

>> Colo Colo x Vitória: saiba onde assistir e possíveis escalações

>> "Mudamos o jeito de jogar", garante Ceni após estreia do Bahia no Nordestão

>> Erick Pulga estreia com gol no Bahia e garante: "Me adaptei rápido"



Durante a coletiva de imprensa após a partida, o treinador Rogério Ceni avaliou o desempenho dos reforços na estreia, que contou com gol do volante Erick e do atacante Erick Pulga.

"Erick estreia com gol, tem como característica isso, jogo aéreo, no primeiro pau, ou por trás com bola em jogo. Fico feliz. Nestor deu boa cadência, ainda precisamos de ajustes, foi bem. Santiago tentou construir, personalidade, olha que fisicamente jogou o jogo inteiro no mesmo ritmo. Pulga é bom de trabalho, precisa de ajustes defensivos, mas fez um gol", disse o treinador

Entre os titulares, Ceni optou por Santiago Mingo na zaga, Erick e Rodrigo Nestor no meio campo, além da entrada de Pulga no segundo tempo. O resultado manteve o retrospecto positivo do Tricolor em estreias de Copa do Nordeste.

O próximo duelo da equipe Tricolor será neste domingo, 26, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. O duelo será diante do Porto, na Arena Fonte Nova, com previsão de início para às 16h.