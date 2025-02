Djokovic desiste e Zverev vai enfrentar Sinner em final na Austrália

Zverev avança à final do Aberto da Austrália - Foto: Yuichi YAMAZAKI / AFP

O tenista Sérvio Novak Djokovic, vencedor de 24 Grand Slams, abandonou a semifinal do Aberto da Austrália por lesão, na madrugada desta nesta sexta-feira, 24. Desta maneira, o alemão Alexander Zverev, vai disputar a final com o italiano Janik Sinner, que venceu Ben Shelton.

Djokovic, dez vezes campeão em Melbourne, entrou em quadra com uma proteção na coxa esquerda, onde já havia tido um problema nas quartas de final contra o espanhol Carlos Alcaraz. Após perder o primeiro set no tie break, com o placar de 7-6 (7/5), o astro sérvio de 37 anos optou por deixar a quadra, sendo vaiado por parte do público.

Na outra semifinal, Sinner, atual campeão do Aberto da Austrália e número 1 do mundo, se classificou nesta sexta-feira, 24, para a final do torneio ao vencer o americano Ben Shelton (20º do ranking da ATP) e vai lutar pelo bicampeonato.

Sinner, de 23 anos e também campeão do Aberto dos Estados Unidos em 2024, derrotou Shelton por 3 sets a 0, parciais de 7-6 (7/2), 6-2 e 6-2, sua 20ª vitória consecutiva numa partida em que terminou com um desconforto físico.