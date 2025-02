Bahia pode chegar a clássico contra o Vitória repleto de desfalques

Jogadores do Bahia comemorando gol - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Após a estreia do Bahia com goleada por 4 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, nesta quinta-feira, 23, na Arena Fonte Nova, o técnico Rogério Ceni, que havia planejado usar força máxima no clássico Ba-Vi do dia 1º de fevereiro, admitiu que pode não contar com o retorno dos atletas presentes no departamento médico.

"Todos devem voltar em fevereiro, é o que eu posso dizer. Mas todos temos a intenção de colocá-los em campo em fevereiro, entre a primeira e última semana", afirmou o treinador.

Leia mais:

>> Djokovic desiste e Zverev vai enfrentar Sinner em final na Austrália

>> Rogério Ceni avalia estreia de reforços do Bahia: "Bom de trabalho"

>> Erick Pulga estreia com gol no Bahia e garante: "Me adaptei rápido"

Atualmente, os desfalques do Bahia são: Gabriel Xavier (zagueiro), com dores no joelho; Arias (lateral-direito) e Michel Araújo (meio-campista), ambos com lesão na coxa. Além de lago Borduchi (lateral-esquerdo), em transição física.

O primeiro encontro do ano entre Bahia e Vitória será válido pela 6ª rodada do Campeonato Baiano de 2025. O duelo será na Arena Fonte Nova, com previsão de início para às 16h.