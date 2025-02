Com treino único, Vitória está pronto para encarar o Colo-Colo

Plantel do Vitória durante a preparação para pegar o Colo-Colo na Toca do Leão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O elenco do Vitória concluiu a preparação para pegar o Colo-Colo neste sábado, 25, às 16h, na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 4ª rodada do Baianão 2025. A atividade foi dividida em duas partes.

Antes de irem a campo na tarde desta sexta-feira, 24, os jogadores assistiram a vídeos com lances do adversário. Após o aquecimento, o técnico Thiago Carpini comandou as atividades no CT Manoel Pontes Tanajura.

Inicialmente, movimentos ofensivos com e sem a bola. Já com o campo mais aberto, a equipe fez simulações de jogo, além de aprimorar bolas paradas ofensivas e defensivas.

Por fim, o assistente Estephano Djian promoveu um trabalho em campo reduzido para uma parte do elenco, incluindo o meia Matheuzinho.

A baixa na atividade foi o volante Willian Oliveira, que foi diagnosticado com uma lesão do ligamento colateral do joelho direito e está fora da partida contra o Tigre.

Já o volante Thiaguinho de início a segunda etapa da fase de transição. Ele apresenta boa evolução em relação a torção no tornozelo.

O Vitória lidera o estadual com os mesmos cinco pontos de Porto e Atlético de Alagoinhas, porém com saldo positivo de três gols.