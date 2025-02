Vitória faz proposta milionária para contratar atacante chileno

Maximiliano Guerrero em campo pela Universidad de Chile - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Vitória está de olho em um novo reforço para o ataque: o chileno Maximiliano Guerrero, de 25 anos, atualmente na Universidad de Chile. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Uriel Iugt e confirmada pelo Portal MASSA!, que também apurou detalhes sobre a negociação.

Leia mais:

>> Vitória volta à Arena Fonte Nova após quase seis anos em jogos sem o Bahia

>> Colo-Colo x Vitória: saiba onde assistir e prováveis escalações

>> Chapéu no Vitória? Eduardo Vargas explica escolha pelo Nacional

De acordo com as informações, o Rubro-Negro apresentou uma proposta de aproximadamente 1,5 milhão de dólares para adquirir 60% dos direitos econômicos do jogador. Guerrero é representado pelo mesmo grupo de empresários que gerencia as carreiras dos também chilenos Tapia e Vargas, jogadores que estiveram no radar do clube baiano, mas acabaram fechando com River Plate-ARG e Nacional-URU, respectivamente.

Eduardo Vargas e Gonzalo Tapia | Foto: Reprodução/Instagram @nacional e @gonza_tapiaa

Com características versáteis, o atacante pode atuar em ambos os lados do campo e tem se destacado na temporada de 2024. Até o momento, ele soma 31 partidas pela Universidad de Chile, com 6 gols marcados e 5 assistências, totalizando 11 participações diretas em gols. Além disso, Guerrero já teve a oportunidade de defender a seleção chilena em três ocasiões no ano de 2023.