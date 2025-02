Chapéu no Vitória? Eduardo Vargas explica escolha pelo Nacional

Eduardo Vargas foi anunciado como reforço do Nacional, do Uruguai - Foto: Divulgação | Nacional

Após recusar proposta do Vitória, o atacante Eduardo Vargas foi anunciado oficialmente como novo reforço do Nacional, do Uruguai. Questionado sobre a decisão de defender o clube uruguaio, o chileno desabafou sobre sua experiência no futebol brasileiro.

Leia mais:

>> Imprensa chilena aponta surpresa com Vargas no Vitória: "Clube modesto"

>> "O que você vai fazer no Vitória?", saiba como Nacional 'roubou' Vargas

>> Vitória acumula frustrações na busca por centroavante; relembre casos

O jogador de 35 anos criticou o calendário de jogos e viagens no Brasil, afirmando que "não pensou muito" ao aceitar a oferta do Nacional. "Não foi algo em que pensei muito [a transferência para o Nacional]. O meu representante me ligou e disse que tinha uma possibilidade, e eu disse sim", comentou Vargas em entrevista ao portal uruguaio ADN.

O atacante tinha um acerto encaminhado com o Vitória, mas foi convencido por Flavio Perchman, vice-presidente do Nacional, a atuar no futebol uruguaio. O dirigente também revelou que o papel dos empresários do atleta foi fundamental para o desfecho positivo.

"Já estava um pouco cansado do [futebol brasileiro] de viajar constantemente e de ter muitos jogos seguidos. Queria uma mudança de cenário", concluiu o jogador.

Eduardo Vargas somou passagens por Atlético-MG e Grêmio no futebol brasileiro, conquistando títulos importantes como o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, além do tetracampeonato do estadual.