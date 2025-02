Greve do transporte metropolitano: rodoviários fazem assembleia

Transporte metropolitano pode parar na terça-feira - Foto: Reprodução

Os rodoviários da Região Metropolitana de Salvador (RMS) realizam assembleia nesta segunda-feira, 27, às 15h, para avaliar uma possível proposta das empresas e decidir se mantêm o indicativo de greve por tempo indeterminado a partir da terça-feira, 28.

O sindicato dos Rodoviários da Região Metropolitana de Salvador (Sindrod) convocou a paralisação no último dia 16, após a Associação das empresas de transporte metropolitano (Abemtro) anunciar que não irá mais operar as linhas que ligam as cidades da RMS à capital baiana.

A decisão das empresas foi protocolada no dia 14 deste mês, junto à Agência Reguladora dos Transportes no estado (Agerba). Segundo a Abemtro, a partir de 15 de fevereiro todas as concessionárias deixarão de operar.

A medida inclui as empresas Cidade Sol, Expresso Vitória, Expresso Metropolitano, Atlântico Transportes, ATP Transportes e Avanço Transportes. Elas alegam que a concorrência com o transporte clandestino, bem como a integração com o Metrô tornaram inviáveis a operação. A proposta é que o Governo do Estado absorva todo o custo do Metrô, que passaria a ter tartifa zero.

No início de dezembro do ano passado, Ministério Público, Agerba e Abemtro firmaram um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para garantir a continuidade do serviço até a realização de uma licitação do transporte metropolitano, que não ocorre desde 2017.

A Agerba informou que está em negociação para a resolução da situação e que "não tem como afirmar que as linhas serão devolvidas e nem está tratando, inicialmente, de um plano para se ocorrer a devolução". Segundo a nota, "a Agerba está em tratativas para que o transporte continue atendendo à população".