Carga de ácido altamente nocivo é apreendida em ônibus na Bahia

Uma carga de 250 kg de ácido fluorídrico foi apreendida em um ônibus, na cidade de Feira de Santana, no domingo, 26, durante uma fiscalização com foco em tráfico de entorpecentes realizada pela Polícia Rodoviária Federal. A substância química é altamente nociva e controlada pelo Exército.

De acordo com informações da PRF, o ônibus partiu de São Paulo com destino a cidade de Aporá, na Bahia, tinha dois motoristas. O produto estava armazenado em dez volumes com 25 kg cada, no bagageiro de um ônibus.

Segundo a polícia, o vazamento da substância poderia causar grandes riscos em caso de acidentes. De acordo com o G1, os condutores e o material foram encaminhados à delegacia de polícia civil.

O ácido fluorídrico é prejudicial à saúde humana, o contato com a pele causa queimaduras severas, e se inalado ou ingerido pode levar à morte.