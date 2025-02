Avião agrícola cai em fazenda na Bahia após atingir fiação elétrica

A aeronave caiu por volta das 18h - Foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros de Goiás

Um avião agrícola atingiu a fiação de rede elétrica durante a pulverização de uma área de pastagem e caiu em uma fazenda na cidade de Correntina, no oeste da Bahia, na tarde de sábado, 25. O piloto, de 25 anos, sobreviveu e foi socorrido. A aeronave modelo Ipanema 203 caiu por volta das 18h.

Segundo informações da corporação, ao chegarem ao local, eles encontraram o piloto já fora da aeronave, e que segundo funcionários da fazenda teria sido retirado do avião pois estavam com medo de um possível incêndio, por causa do combustível.

O piloto foi imobilizado e levado pelo Samu ao Hospital Municipal de Posse. Ele tinha fratura exposta na perna direita, escoriações na perna esquerda, suspeita de fratura no ombro esquerdo e sangramento na cabeça.