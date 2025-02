Três meses após acidente aéreo, corpos dos cinco baianos são velados

Vítimas moravam em Salvador - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Os corpos dos cinco baianos, vítimas do acidente aéreo com um avião de pequeno porte, no interior de São Paulo, foram velados na última quinta-feira, 23. O ritual fúnebre acontece três meses após a tragédia e encerrou no sábado, 25.

Entre as vítimas estavam Jefferson Rodrigues Ferreira; Erisson Silva da Conceição Cerqueira; Sylvia Rausch Barreto; Joseilton Borges; Dulcival Santos.

Jefferson Rodrigues Ferreira, que pilotava a aeronave, foi velado em Guanambi, no sudoeste baiano, sua cidade natal, de acordo com informações do g1.



Já Sylvia Barreto, que era médica, foi cremada no Cemitério Jardim da Saudade, localizado no bairro de Brotas, em Salvador. No mesmo local, também aconteceu a cerimônia de Erisson Silva da Conceição Cerqueira na sexta-feira, 24.



No sábado, 25, foi a vez dos familiares de Dulcival da Conceição Santos se despedirem do homem, que teve o corpo cremado no mesmo local, enquanto Joseilton Borges foi sepultado.



Relembre o caso



A queda da aeronave aconteceu no dia 23 de outubro na cidade de Paraibuna, no interior de São Paulo, durante uma tempestade.



Os mortos trabalhavam na empresa Abaeté Aviações, que presta serviços de fretamento e aeromédico, com sede na capital baiana.

Segundo o sistema da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião estava em situação regular de aeronavegabilidade e operação permitida para táxi aéreo.