Vítimas do avião que caiu em SP moravam em Salvador; veja quem são

Erisson, morador de Periperi, Sylvia, que morava na Graça e o piloto Jeffeson estão entre as vítimas. - Foto: Reprodução | Redes Sociais

As cinco vítimas que estavam no avião de pequeno porte que caiu na noite de quarta-feira, 23, na divisa entre as cidades de Paraibuna e Santa Branca, no estado de São Paulo, moravam em Salvador.

Saiba quem são:

- Jefferson Rodrigues Ferreira: era comandante e tinha 36 anos. Natural de Guanambi, na região sudoeste da Bahia, Jefferson trabalhava como piloto há 13 anos e tinha mais de 5 mil horas de voo.

- Erisson Silva da Conceição Cerqueira: era enfermeiro e morador de Periperi. Ele havia passado em um concurso público há pouco tempo.

- Sylvia Rausch Barreto: mineira, ela era médica e tinha 31 anos. Sylvia também possuía registro no Conselho de Medicina da Bahia. Morava no bairro da Graça.

- Joseilton Borges: era mecânico (sem confirmação do bairro onde morava).

- Dulcival Santos: co-piloto (sem confirmação do bairro onde morava).

Acidente

O avião de pequeno porte caiu na noite de quarta-feira, 23, na divisa entre as cidades de Paraibuna e Santa Branca, em São Paulo, é da empresa baiana Abaeté Aviação.

Segundo informações, a aeronave, de modelo Xingu E121, prefixo PTMBU, sofreu a queda às 18h39.

O avião estava com cinco pessoas, todos colaboradores da empresa: comandante, piloto, médica, enfermeiro e mecânico. Trata-se de um voo de traslado que retornava de Florianópolis (SC) em direção a Belo Horizonte (MG), decolando às 16h51.

Conforme informações das autoridades locais, a aeronave foi encontrada, sem sobreviventes. A empresa está acolhendo as famílias e oferecendo todo o suporte necessário nesse momento de dor.

A causa do acidente ainda é desconhecida. A empresa está trabalhando junto às autoridades de investigação de acidentes e oferecendo toda a assistência possível neste momento difícil.