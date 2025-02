Adolescente grávida de 13 anos morre após ser baleada na Bahia

O crime aconteceu na Rua Pitombeiras - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma menina de 13 anos, que estava grávida, morreu após ser baleada na noite de quinta-feira, 23, no bairro Campo Limpo, em Feira de Santana. A vítima foi identificada como Jheovana Vieira Lima.

De acordo com informações iniciais, Jheovana estava em casa quando foi atingida por um tiro no tórax. Ela ainda foi socorrida para a policlínica no bairro George Américo, mas não resistiu. Não há informações sobre a autoria e motivação do crime.

De acordo com o g1, equipes da Polícia Civil fazem buscas para identificar o suspeito.