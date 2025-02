Caso ferro-velho: policial militar e mais dois tem mandados cumpridos

- Foto: Reprodução

A Polícia Civil da Bahi a, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), cumpriu mandados de prisão preventiva contra três suspeitos de envolvimento em homicídios, nesta sexta-feira, 24.

A operação teve como objetivo desarticular uma associação criminosa, com características de milícia, apontada como responsável por uma série de mortes violentas no estado. Entre eles, o duplo homicídio de Paulo Daniel Pereira Gentil do Nascimento e Matuzalem Lima Muniz, ocorridos em novembro de 2024, além de outros assassinatos ainda não elucidados.

O grupo criminoso teria agido em benefício de outro investigado, que segue sendo apurado pela Polícia Civil.

Um dos investigados, que é policial militar, foi preso em sua residência no bairro da Pituba. Outro suspeito foi encontrado no estabelecimento comercial onde trabalhava, na Avenida Barros Reis. O terceiro, um ex-policial militar, já estava recluso em uma unidade de segurança máxima no sistema penal da Paraíba.