Caso Ferro-Velho: segundo suspeito ligado ao sumiço de jovens é preso

Um segundo suspeito de envolvimento no desaparecimento dos jovens Paulo Daniel Pereira Gentil do Nascimento e Matusalém Silva Muniz, jovens funcionários de um ferro-velho em Campinas de Pirajá, em Salvador, foi preso no início da tarde desta terça-feira, 17. De acordo com as autoridades, ele estava escondido em Irecê, no interior da Bahia.

Segundo apurações do Grupo a TARDE, o homem é conhecido pelo apelido de 'Cabecinha' e trabalha como gerente do ferro-velho onde Paulo e Matusalém foram vistos pela última vez. Ele seria o responsável por manter contatos frequentes com Marcelo Batista, dono do estabelecimento e principal suspeito.

Em entrevista coletiva realizada nesta terça, na sede do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), em Itapuã, o diretor adjunto do DHPP, delegado Oscar Vieira, afirmou que 'Cabecinha' era um dos co-autores do crime.

"Hoje logramos êxito em prender esses dois envolvidos na empreitada criminosa. Um policial militar (Maguila) e essa outra pessoa (Cabecinha), que seria também funcionário. Eles são indivíduos que estão aplicados no inquérito com autoria do duplo homicídio. Todos tem participação nos crimes e na ocultação dos cadáveres", disse.

No início desta manhã, um soldado da 19ª CIPM/PARIPE, identificado pelo apelido 'Maguila', foi preso e levado para o DHPP. Segundo o delegado José Nélis, o PM seria o "braço armado" de Marcelo Batista e suspeito de atuar nas execuções dos jovens.

Marcelo, teve o mandado de prisão preventiva expedido desde o dia 9 de novembro e segue foragido das forças policiais. A suspeita é de que ele tenha fugido do país.