Mergulhador que fazia sondagem da ponte Salvador-Itaparica desaparece no mar

Um mergulhador de 54 anos que presta serviço de sondagem para a concessionária responsável pela Ponte Salvador-Itaparica, desapareceu na Baía de Todos os Santos na tarde desta segunda-feira (16).

De acordo com a concessionária, o trabalhador realizava a substituição de uma das boias de sinalização da ancoragem da balsa quando foi verificado que o cilindro de oxigênio dele subiu até a superfície do mar. Ainda conforme a empresa, outro mergulhador que estava no apoio submergiu para verificar o ocorrido, porém não localizou o colega.

Em nota, a Capitania dos Portos informou que após tomar conhecimento do ocorrido, uma equipe de Busca e Salvamento (SAR) foi enviada para o local a fim de realizar as buscas e ampliar as informações. Adicionalmente, foi divulgado Aviso aos Navegantes, com o objetivo de alertar e solicitar apoio a todas as embarcações que, porventura, estejam nas áreas próximas.

Três embarcações civis, incluindo uma lancha da Praticagem da Bahia participaram da operação. As buscas foram suspensas ao anoitecer por conta da baixa luminosidade, e foram retomadas na manhã desta terça, 17.

O Corpo de Bombeiros comunicou que mergulhadores do 13° BBM/Bmar estão atuando nas buscas, assim como o helicóptero do Grupamento Aéreo do CBMBA.

A Capitania dos Portos acrescentou que será instaurado um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) para apurar as causas e circunstâncias do acidente.