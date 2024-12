Jerônimo confirma acordo com consórcio da ponte Salvador-Itaparica

Jerônimo Rodrigues confirma acordo para a construção da ponte Salvador-Itaparica - Foto: Gabriela Sena | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) confirmou, nesta sexta-feira, 22, durante encontro estadual do PSB, em Salvador, que já há um consenso entre o governo do Estado e o consórcio chinês responsável pela construção da ponte Salvador-Itaparica sobre os ajustes contratuais.

Leia mais

>> Jerônimo abre o jogo sobre contrato da ponte Salvador-Itaparica

>> Wagner nega disputa com Rui por cargos no governo de Jerônimo

>> Ponte Salvador-Itaparica: Jerônimo abre o jogo sobre consórcio chinês

Apesar de não falar em valores, uma vez que os termos do acordo só serão divulgados após o Tribunal de Contas do Estado (TCE), que fez a intermediação, elaborar e apresentar o documento, o gestor pontuou que a atuação do governo chinês foi fundamental.

"Na ida a Brasília tive a chance de conversar com ministros chineses, agradecendo a participação do governo Xi Jiping ajudando a gente a mediar o acordo entre o consórcio e o governo do Estado. Fiz isso, e na oportunidade, Lula me colocou na frente de Xi Jiping", começou Jerônimo, que continuou.

"No campo da negociação entre o consórcio e o governo do Estado, nós fechamos o acordo, esse documento está sendo redigido, está agora na fase de redação do documento, para que o TCE possa levar ao pleno o debate do que está ali. Eu torço para que este ano ainda a gente possa ter esse documento apresentado no pleno do TCE", afirmou o governador.

O contrato da ponte Salvador-Itaparica foi assinado em 2020 pelo valor R$ 6 bilhões, mas o consórcio responsável pela obra hoje pede R$ 9,3 bilhões.