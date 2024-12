Wagner nega disputa com Rui por cargos no governo de Jerônimo

Wagner esteve presente em evenro do PSB em Salvador - Foto: Lula Bonfim / A TARDE

O senador Jaques Wagner negou que esteja interferindo com a indicação de nomes na reforma do secretariado que o governador Jerônimo Rodrigues já anunciou que vai fazer.

Para a imprensa presente no encontro estadual do PSB, em Salvador, nesta sexta-feira, 22, Wagner também rechaçou qualquer disputa por cargos na administração estadual com o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

"Uma guerra eu com Rui ou com Jerônimo? Não existe essa possibilidade. Eu acho que são três lideranças maduras. É bom que cada um tenha a sua coloração, a sua característica, mas isso não quer dizer adversidade. Não tem disputa nenhuma, eu não estou disputando nenhum cargo dentro do governo de Jerônimo, e imagino que Rui também não. Aí cabe ao governador fazer as mudanças que ele acha conveniente para dar mais dinâmica, eventualmente nas áreas que ele considerar que estão precisando dessa alavancada. Aí é um critério dele", disse o senador.

"Posso ter conversas com ele, com Rui, mas são conversas de consulta interna. A decisão é de quem tem a caneta e quem tem a caneta é Jerônimo", completou Wagner.

Conforme informações de bastidores, o parlamentar busca emplacar nomes em algumas pastas, como Comunicação, Casa Civil e Serin (Relações Institucionais), que devem ser incluídas na reforma.

Do time de secretários do governo estadual, ao menos dois nomes foram indicados diretos de Wagner. O titular da Secretaria de Meio Ambiente (Sema), Eduardo Sodré, é enteado do senador e o secretário de Cultura, Bruno Monteiro, já foi seu assessor de imprensa.