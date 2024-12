Davidson deve deixar Setre e PCdoB quer indicar Augusto Vasconcelos

Setre trocará de comandante, mas deve seguir com indicação do PCdoB - Foto: Yago Matheus | Setre - Gabriela Araújo | Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) já declarou que começará 2025 com um secretariado diferente. Apesar de não revelar oficialmente quais serão as mudanças, uma está praticamente fechada nos bastidores do governo estadual: a Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) sairá das mãos de Davidson Magalhães (PCdoB) e deve se comandada, a partir de janeiro, por Augusto Vasconcelos (PCdoB), vereador reeleito de Salvador.

Sem cargo eletivo, Davidson deverá ir à Brasília no próximo ano, onde, de acordo com apuração do Portal A TARDE, o baiano deve assumir um cargo no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, comandado por Luciana Santos (PCdoB), presidente nacional de seu partido.

Como Jerônimo já sinalizou internamente que a Setre deve continuar sendo uma pasta de indicação do PCdoB, a tendência é que o partido busque um outro nome de seus quadros para assumir a Secretaria. Neste momento, o nome que tem sido comentado ocupar a função é o de Augusto Vasconcelos, que deve ser o indicado da legenda.

LEIA TAMBÉM:

>> Jerônimo comenta PL da porte de arma aos agentes de trânsito

A ida de Augusto para a Setre paga uma fatura de 2022, quando o vereador se colocou como pré-candidato a deputado federal, mas teve suas intenções frustradas pelos dois parlamentares de mandato do PCdoB: Alice Portugal e Daniel Almeida. Ambos temiam que a divisão de votos no eleitorado comunista ameaçasse suas reeleições.

Na época, o acordo que resultou na retirada das pré-candidaturas de Augusto e também do itabunense Wenceslau Júnior foi selado dentro do partido por Davidson Magalhães, então presidente estadual do PCdoB. A promessa foi que ambos seriam compensados futuramente caso abdicassem da disputa.

Quem também deve ser beneficiado com a movimentação é o vereador Hélio Ferreira (PCdoB), que não conseguiu a reeleição nas eleições municipais de 2024, ficando como suplente. Porém, com a ida de Augusto Vasconcelos ao comando da Setre, o representante dos rodoviários de Salvador deve retornar à Câmara, se juntando a Aladilce Souza (PCdoB) na bancada do partido.