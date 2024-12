Zé Neto retoma mandato na Câmara; Elisângela fica com futuro indefinido

Após licença, Zé Neto retoma mandato de deputado federal - Foto: Denisse Salazar / AG. A TARDE

Após pedir licença para se dedicar a campanha para a prefeitura de Feira de Santana, Zé Neto (PT) retomou seu mandato de deputado federal na quarta-feira, 20.

O petista ficou 120 dias licenciado do cargo, que durante o período foi ocupado pela ex-secretária de Política para Mulheres (SPM), Elisâgela Araújo, a quem o titular da cadeira elogiou.

"Ela fez uma ótima passagem por lá. Uma grande surpresa muito positiva", disse Zé Neto ao Portal A Tarde.

Não está nos planos de Elisângela o retorno à SPM, já que seu desejo é continuar na Câmara dos Deputados. A reportagem apurou que ela está dialogando com o governador Jerônimo Rodrigues e com o partido a respeito do seu futuro político. A decisão definitiva deve sair nos próximos dias.

Reforma no secretariado

Zé Neto chegou a ser cotado para ocupar uma secretaria na articulação política ou na área de infraestrutura na reforma administrativa que Jerônimo vai promover nas próximas semanas.

Porém, quando questionado pelo Portal A Tarde, o petista negou que tenha sido procurado pelo governador para assumir uma pasta em sua gestão, e disse que não ter interesse na proposta.

"Quero ajudar muito Jerônimo, mas que seja em Brasília”, pontuou.