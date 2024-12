Zé Neto faz alerta após PF descobrir plano para matar Lula e Alckmin

Deputado fala sobre plano para matar o presidente Lula - Foto: Divulgação | Câmara dos Deputados

O deputado federal licenciado Zé Neto (PT) comentou, em conversa com o Portal A TARDE, nesta terça-feira, 19, sobre a descoberta da Polícia Federal de um plano de assassinato contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, orquestrado por militares. Para o parlamentar, a descoberta explicitou um movimento golpista em curso.

Leia mais

>> Bolsonaro redigiu, ajustou e enxugou a minuta do golpe, diz PF

>> Golpistas imprimiram plano homicida contra Lula no Planalto

>> Plano golpista tinha codinomes para Lula e Alckmin; saiba quais

Zé Neto traçou um paralelo com o período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, e lembrou a tentativa de golpe que ocorreu no dia 8 de janeiro de 2023.

"O 8 de janeiro não foi só um movimento de bagunça. Pode até ter saído fora do que eles achavam que podiam construir, mas tinha uma direção. Agora, o ambiente que a gente está vivendo no mundo me faz lembrar o ambiente anterior à segunda guerra, com uma ultradireita usando da perfomance parecida com os líderes do eixo, e aproveitando das dificuldades que o mundo vive, ir contra o sistema que eles próprios construíram", afirmou o deputado.

O parlamentar petista ainda afirmou que, caso não haja uma conscientização sobre o cenário geopolítico atual, os desdobramentos não serão "nada agradáveis".

"Esse ambiente está sendo usado por eles como uma forma de virar o jogo. Não tenho dúvidas que se nós não tivermos uma conscientização mais clara do que está acontecendo, vamos ter surpresas nada agradáveis", pontuou Zé Neto.