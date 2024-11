Cotado para secretaria de Jerônimo, Zé Neto diz que foco é voltar à Brasília

Zé Neto nega interesse em assumir secretaria - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

A dança das cadeias que será promovida pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) em seu secretariado tem muitos nomes especulados e um deles é o do deputado federal Zé Neto (PT).

Conforme apuração do Portal A Tarde, o parlamentar petista é cotado para ocupar uma pasta na articulação política ou na área de infraestrutura. Caso este cenário se confirme, duas possibilidades se abrem como substituição. A primeira seria a manutenção de Elisângela Araújo, que já ocupa a cadeira de Zé Neto na Câmara dos Deputados após ele se licenciar do mandato para disputar a prefeitura de Feira de Santana, na qual amargou uma nova derrota para Zé Ronaldo (União Brasil). A outra seria a ascensão de Vilma Reis, a próxima na fila de suplentes.

Se Zé Neto for mesmo comandar uma secretaria, a tendência é de que sua vaga fique com Vilma Reis, uma vez que Elisângela deu indícios de que planeja voltar para a Secretaria de Política para as Mulheres (SPM).

Se o convite for feito e aceito, esta será a primeira vez que o parlamentar vai assumir um cargo no Executivo. Além de não ter conseguido se eleger prefeito de Feira nas seis vezes em que concorreu, o petista nunca foi nomeado para nenhuma pasta.

A longa trajetória de Zé Neto na política começou em 2020, quando foi eleito o vereador mais votado em Feira de Santana. Em 2002 foi eleito deputado estadual, sendo reeleito em 2006, 2010 e 2014. Neste período, foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e por oito anos foi líder de governo. Em 2018 foi eleito deputado federal e reeleito em 2022.

Deputado nega especulações

Para o Portal A Tarde, Zé Neto negou que tenha sido procurado pelo governador Jerônimo Rodrigues para assumir uma pasta em sua gestão. Questionado pela reportagem, ele disse que não tem interesse na proposta e adiantou que já tem data para reassumir o mandato.

“Esqueça isso. Meu projeto agora é voltar para Brasília. Retomo meu mandato dia 20. Sou presidente das frentes de despachantes, cartórios, auto-escola e de agentes comunitários e de endemias, além de ser membro de outras quatro comissões. Tenho muito trabalho por lá. Quero ajudar muito Jerônimo, mas que seja em Brasília”, pontuou.