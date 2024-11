Jerônimo fala sobre reforma e faz apelo por 'quadros técnicos'

Jerônimo fala sobre mudanças no secretariado - Foto: Raphael Muller | AG. A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), reafirmou, nesta segunda-feira, 4, o compromisso de promover uma reforma no secretariado estadual nas próximas semanas. Em entrevista ao Portal A TARDE, durante o G20, o gestor fez um apelo para que os partidos da base indiquem quadros com entendimento técnico.

Jerônimo revelou estar dialogando com os presidentes dos partidos governistas, e disse que a expectativa é de que promova as mudanças no final de 2024. Entre as especulações, está a possível ida de Roberta Santana, hoje titular da Secretaria de Saúde, para a Casa Civil.

"É natural, tanto da oposição, como da imprensa, esses estudos, análises. Estou muito tranquilo sobre isso, ainda estou conversando depois das eleições com os partidos políticos, já me encontrei com cinco ou seis presidente de partidos. Vamos fazer uma agenda com os novos prefeitos e prefeitas eleitos ligados aos partidos. Darei o tempo até o final para que a gente possa iniciar o ano com esses anúncios, mas por enquanto estou montando e dialogando com os presidentes dos partidos, mas quero pedir aos presidentes que me ajudem na indicação de currículos, com contribuição na área técnica", afirmou Jerônimo, que ainda confirmou estar conversando com o PP para que o partido indique um quadro para o governo.

"Espero que em dezembro. O deputado Eures se elegeu prefeito em Bom Jesus da Lapa, mas se isso acontece dele assumindo a prefeitura, teremos já a primeira suplente Jusmari, aí eu já teria uma movimentação [...] Estamos conversando ainda, temos uma conversa desde 2022 com a bancada estadual do PP. Estamos aguardando a posição do partido", pontuou.