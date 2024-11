Solla defende ações do governo Lula: "A gente já vive em outro país"

Deputado Jorge Solla no ISSO É BAHIA - Foto: Reprodução | Youtube

O deputado federal Jorge Solla (PT), entrevistado no ISSO É BAHIA, da Rádio A TARDE FM, nesta segunda-feira, 4, elogiou as ações do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos dois primeiros anos do terceiro mandato.

Solla afirmou que o país vive uma outra realidade com o líder petista, e disse que não tem como descolar as ações do governo federal com a gestão de Jerônimo Rodrigues (PT) na Bahia.

"Não dá para descolar a ação do governo do estado com a ação do governo federal. Em menos de dois anos do governo Lula, a gente já vive em outro país [...] O desemprego está baixo, e não começamos ainda as obras do Minha Casa, Minha Vida, do PAC. A tendência é ampliar a empregabilidade", afirmou.

O deputado também atribuiu a alta taxa de prefeitos reeleitos aos investimentos federais, o que garante estabilidade aos gestores.

"O governo federal está com resultados positivos e ampliando esses investimentos. Tivemos uma reeleição muito grande de prefeitos, e isso não teve um único determinante, mas o repasse do governo federal, tudo isso impactou positivamente no processo de reeleição dos prefeitos. Isso vai impactar também na reeleição do governador Jerônimo", pontuou.