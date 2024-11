"Violência segue sendo a maior preocupação", afirma Felipe Freitas

Secretário Felipe Freitas esteve no ISSO É BAHIA - Foto: Reprodução | Youtube

O secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos da Bahia, Felipe Freitas, afirmou, em entrevista ao ISSO É BAHIA, da Rádio A TARDE FM, nesta segunda-feira, 4, que o combate à violência continua sendo a maior preocupação da pasta e das autoridades políticas.

Felipe, que voltou à pasta no último mês, elogiou o gesto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que convocou os governadores na última semana para debater a PEC da Segurança, um pacote de ações para a adoção do Sistema Único de Segurança Pública (Susp), e afirmou que a luta contra o crime é um problema que precisa ser enfrentado por "todos os setores".

"O tema da violência segue sendo a maior preocupação. O presidente Lula fez um gesto importante convocando os governadores para discutir o tema da segurança pública. Enquanto temos alguns governadores que estão desanimados, a gente está vendo com muita alegria dos estados cooperarem com esse problema que é comum. É um problema que precisa ser enfrentado por todo mundo, todos os setores", afirmou Felipe.

O titular da SJDH ainda citou três pilares para uma política de enfrentamento ao avanço do crime. Junto com a "repressão", Felipe destacou a importância de trabalhar com estratégias de prevenção.

"São três frentes. A primeira é a da repressão para que a gente consiga desmontar as ações do crime organizado. Uma segunda estratégia que temos fortalecido com o Bahia Pela Paz, é a da política de prevenção. É o apoio àquela mãe que vê o filho se envolvendo com drogas [...] E uma terceira frente é a da integração com os diferentes governos, para que criem barreiras que dificultem o crime organizado. Os anos do governo Bolsonaro foram trágicos nesse sentido, porque afrouxaram as regras de controle de armas no Brasil", pontuou o secretário.