Camilo Santana celebra número de inscritos no Enem

Ministro da Educação deu coletiva de imprensa - Foto: Reprodução

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), celebrou, neste domingo, 3, o número de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024. A edição deste ano teve 4.325.960 inscrições.

Em coletiva de imprensa ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na sala de monitoramento na sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa (INEP), em Brasília, Camilo atribuiu o alto número de inscritos a algumas das iniciativas do governo, como o Pé-de-Meia.

"Nós tivemos um aumento comparado com 2022 e agora, no segundo ano do governo do presidente Lula, um aumento de aproximadamente 27% a mais de alunos inscritos confirmados para o Enem 2024. Temos toda as faixas etárias, mais de 60% são mulheres, e a grande maioria são jovens", pontuou Camilo, que continuou.

"A gente considera que isso é fruto também do efeito do programa Pé-de-Meia, um programa educacional com incentivo financeiro, que o aluno que fizer a prova hoje e no próximo domingo vai receber uma parcela a mais do Pé de Meia como estímulo, porque o Enem é a porta de entrada para o ensino superior”, finalizou o ministro da Educação.

Neste domingo, 3, os estudantes e demais participantes fazem provas de redação, linguagens e códigos, e ciências humanas.