Felipe Freitas critica politização da segurança pública: "Muito ruim"

Felipe Freitas durante entrevista ao ISSO É BAHIA - Foto: Reprodução | Youtube

Entrevistado do ISSO É BAHIA, da Rádio A TARDE FM, nesta segunda-feira, 4, o secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos, Felipe Freitas, criticou a politização do debate na segurança pública, que ganhou maior evidência nas eleições municipais deste ano.

Leia mais

>> "Violência segue sendo a maior preocupação", afirma Felipe Freitas

>> Ação da Cidadania doará cinco toneladas de alimentos ao ATL Bahia

Felipe, que é filiado ao PT e especialista em segurança, Felipe condenou os ataques feitos pela oposição, que tentou associar candidatos do partido ao crime organizado, e afirmou que a sigla nasceu com repúdio a tais práticas.

"Como militante do PT e especialista em segurança, manifesto meu repúdio. O PT é um partido que nasceu em favor da legalidade, o PT nasce em repúdio a esse tipo de prática [...] Minha primeira sensação é de repúdio", disparou o secretário, que continuou.

"Acho muito ruim como expressões tão sérias estejam na boca das autoridades públicas no debate eleitoral. Me preocupei muito com a maneira irresponsavél que alguns agentes públicos trataram esse debate. Acho que as autoridades que foram muito vocais precisam ir ao Ministério Público. Não terão, e precisam ser responsabilizadas", lamentou o secretário.