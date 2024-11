Ação da Cidadania doará cinco toneladas de alimentos ao ATL Bahia

Ação da Cidadania doará 5 toneladas de alimentos ao ATL Bahia - Foto: Adilton Venegeroles / Ag. A Tarde

A Ação da Cidadania – Comitê Salvador iniciou a campanha 'Natal Sem Fome 2024' na Bahia, uma das maiores iniciativas de solidariedade do Brasil que celebra sua 21ª edição no estado e 31 anos de existência no país. Como parte das ações inaugurais, a organização fará uma significativa doação de alimentos para o Acampamento Terra Livre Bahia (ATL Bahia), marcando o início das doações em Salvador.

Nesta segunda, 4, às 16h, a Ação da Cidadania entregará mais de 5 toneladas de alimentos, incluindo carnes, destinados a cerca de 1.000 indígenas que participarão do ATL Bahia. O evento será realizado no gramado da Assembleia Legislativa da Bahia, com duração até a próxima quinta-feira, dia 7 de novembro.

O ATL Bahia é organizado pelo Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas da Bahia (MUPOIBA), que articula a luta dos povos indígenas em defesa de seus direitos no estado. A doação reforça o compromisso da Ação da Cidadania em apoiar os povos originários do Brasil e fortalecer o movimento indígena.

Serviço:

Natal Sem Fome 2024 – Doação de Alimentos ao ATL Bahia

Quando: 4 a 7 de novembro de 2024

Onde: Gramado da Assembleia Legislativa da Bahia, CAB, Salvador,

Informações: WhatsApp (71) 9 8800-9560