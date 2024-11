Ivoneide abre o jogo sobre formação de secretariado de Caetano

Ivoneide fala sobre futura gestão de Caetano em Camaçari - Foto: Léo Moreira | AG. A TARDE

A deputada federal e futura primeira-dama de Camaçari, Ivoneide Caetano (PT), evitou, nesta segunda-feira, 4, em entrevista ao Portal A TARDE, cravar nomes na composição do secretariado do município, que será administrado por Luiz Caetano (PT) a partir de janeiro de 2025.

Ivoneide, que esteve presente na visita ao Polo Industrial da cidade, revelou que Caetano tem realizado reuniões com a equipe de transição e que, provavelmente, já tem o perfil dos secretários na cabeça.

"Caetano está no processo de transição, ontem ele teve a primeira reunião com a equipe que vai fazer a transição do governo, hoje acontece uma outra reunião, e ele já determinou os técnicos que vão compor a transição. O secretariado está na cabeça dele ainda, está tomando forma", afirmou a petista, que continuou.

"Asseguro qu ele vai priorizar o secretariado na cidade, que vive em Camaçari [...] Caetano é muito cauteloso e tem um compromisso de entregar uma gestão que melhore a vida das pessoas. Estou muito otimista", completou a deputada federal.

Caetano foi eleito no segundo turno, após vencer Flávio Matos (União Brasil). O político petista será prefeito de Camaçari pela quarta vez.