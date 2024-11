Cotados para 26, Tarcísio e Caiado reclamam de PEC da Segurança

Caiado e Tarcísio são nomes cotados para disputa pelo Planalto - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Cotados para a disputa presidencial de 2026, os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), reclamaram da chamada PEC da Segurança Pública do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A informação é de Paulo Capelli, em sua coluna no portal Metrópoles. De acordo com a publicação, os dois colocaram suas insatisfações durante conversa por telefone, na quinta-feira, 31, pouco antes do encontro com Lula, em Brasília.

Os dois teriam reclamado, ainda de acordo com a coluna, do fato do governo não enviar um texto prévio da PEC antes da reunião.

Já no encontro com Lula, Caiado afirmou ter acabado com a criminalidade em Goiás.

“A hora que eu botei regra na penitenciária de Goiás, o crime acabou. Roubava-se dez mil carros por ano em Goiás, não rouba nenhum mais. Não é um escritório do crime mais. A minha proposta é exatamente essa, que esse texto dê aos estados a prerrogativa da legislação penal e penitenciária para nós acabarmos com o crime no país porque, em Goiás, eu acabei com ele”, disparou.

A PEC prevê uma série de alterações para instituir o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), na tentativa de conter o avanço da violência no país.

Caiado já admitiu que pretende ser candidato ao Planalto em 2026, quando encerra seu segundo mandato como governador. Já Tarcísio esbarra nas tentativas do seu líder político, Jair Bolsonaro (PL), de recuperar os direitos políticos cassados pela Justiça Eleitoral até 2030.