Secretário aposta em queda de resistência da PM com câmeras nas fardas

Felipe Freitas fala sobre adoção das câmeras nas fardas da PM - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

O secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos, Felipe Freitas, afirmou em entrevista ao Portal A TARDE, nesta segunda-feira, 4, acreditar na redução da resistência dos agentes das forças policiais da Bahia com o uso das câmeras nas fardas.

A adoção da ferramenta ainda está em fase teste, sendo iniciada em maio deste ano nos uniformes da Polícia Militar. Questionado sobre a importância do uso das câmeras, Felipe Freitas defendeu que as corporações precisam ter "instrumentos" para a aprimoração do trabalho.

"Eu acho que a resistência tem caído cada vez mais, na medida que a gente começa a perceber que as câmeras são instrumentos de aprimoramento e profissionalização das polícias. Na medida em que os policiais passam a ter mais um instrumento para acompanhar seu trabalho, fazer formação, garantir maior qualidade nos processos de apuração, quando há denúncias nas corregedorias, o que a gente tem é um incremento de qualidade no trabalho que a polícia faz", iniciou o secretário, que continuou.

"Eu acho que essa resistência vai cair, e acho que o estímulo do governo federal, nas palavras do presidente Lula de convocar para a importância das câmeras corporais como instrumento democrático das polícias, vai acelerar esse processo", completou Felipe Freitas.