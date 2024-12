Governo dá novo passo para construção da ponte Salvador-Itaparica

Previsão é que a ponte Salvador-Itaparica seja entregue em 2029 - Foto: Divulgação

Com obras travadas, a ponte Salvador-Itaparica vai ganhar um novo desfecho nos próximos meses. Isso porque o governo Jerônimo (PT) deve destravar nos próximos meses um acordo com o consórcio chineses para acelerar a intervenção.

O chefe do Executivo estadual já havia confirmado à imprensa no último dia 22 de novembro, contudo, evitou falar sobre valores. De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, por sua vez, a nova proposta prevê um investimento de R$ 9 bilhões para a construção do equipamento.

O contrato firmado atende a um pedido do consórcio, que vinha pressionando a gestão para aumentar o valor inicial, no valor de R$ 6,3 bi, e pedia R$ 9,3 bi.

O acordo com o novo montante ainda depende do aval do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE), que intermedia o diálogo com o grupo.