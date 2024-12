Jerônimo confirma conversa com chineses sobre ponte Salvador-Itaparica

Jerônimo e Xi Jinping se encontram em jantar oferecido por Lula no Palácio do Itamaraty - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) foi uma das autoridades convidadas para o jantar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ofereceu ao mandatário da China, Xi Jinping, na noite de quarta-feira, 20, no Palácio do Itamaraty.

Conforme publicação nas suas redes sociais, Jerônimo aproveitou a ocasião para conversar sobre investimentos do gigante asiático na Bahia.

“Uma oportunidade para fortalecer as relações entre Brasil e China, na qual conversamos sobre projetos estratégicos para a Bahia, como a construção da ponte Salvador-Itaparica, a operação da fábrica da BYD em Camaçari e ações voltadas à instalação de fábricas de equipamentos para energia eólica”, escreveu o governador.

Também ontem, Brasil e China assinaram 37 acordos bilaterais, para alicerçar a cooperação pelos próximos 50 anos em diversas áreas. Uma delas é na infraestrutura, com a possibilidade de investimento chinês em obras do novo PAC (Programa de Aceleração ao Crescimento). Apesar de ainda estar fora do PAC , existe a expectativa que o governo federal inclua o projeto da ponte no programa.

Já sobre a fábrica da BYD, um anúncio deve ser feito em dezembro informando a data do início da operação da fábrica de carros eletrificados.

Jerônimo continua em Brasília nesta quinta, 21, onde participa de uma cerimônia de divulgação do programa de otimização de contratos de concessão de rodovias e também de uma audiência com o ministro dos Transportes, Renan Filho.