Jerônimo sanciona lei que autoriza empréstimo de R$ 2,8 bi ao governo

Jerônimo sanciona lei que autoriza novo empréstimo ao governo - Foto: Feijão Almeida | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) sancionou a lei que autoriza o Executivo baiano a contratar empréstimo no valor de US$ 500 milhões (R$ 2,8 bilhões) junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira, 20.

Leia mais

>> Governo pede autorização para novo empréstimo de US$ 500 milhões

>> Jerônimo assina Carta-Compromisso pelo Feminicídio Zero na Fonte Nova

O dinheiro será destinado para o financiamento do Programa de Consolidação Fiscal, Eficiência Energética e Conectividade (PROCONGES). Conforme o governo, o PROCONGES apoiará ações voltadas para a consolidação fiscal, gestão financeira e do gasto público, melhoria da eficiência energética do Estado e ampliação da conectividade.

O projeto de lei foi enviado à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) no final de outubro. Na semana passada a proposta foi aprovada no plenário da Casa com voto contrário apenas da bancada de oposição da Casa e do deputado Hilton Coelho (Psol), do bloco independente.