Jerônimo participará de encontro com presidente da China em Brasília

Jerônimo cumpre extensa agenda na capital federal - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) viajou para Brasília na manhã desta quarta-feira, 20, após participar de uma reunião com produtores da agricultura familiar, em Salvador.

A agenda na capital federal vai ser extensa. O governador foi um dos convidados para o jantar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva organizou para o mandatário da China, Xi Jinping, na noite de hoje.

Existe a expectativa de que no encontro, as autoridades conversem sobre investimentos que possam garantir a construção da ponte Salvador-Itaparica e o início da operação da fábrica da BYD em Camaçari.

“Solicitamos se o presidente Lula tem interesse em tratar tanto a ponte quanto a BYD são dois projetos grandiosos relacionados com a China. A PGE [Procuradoria Geral do Estado da Bahia] tem tratado e responsabilizado as negociações e a mediação. Não seria para assinar o início da ponte, mas sim um ato de interesse passivo entre a China e o Brasil”, disse o governador em coletiva de imprensa na terça, 19.

Na quinta, 21, pela manhã, Jerônimo participará da cerimônia de divulgação do programa de otimização de contratos de concessão de rodovias. À tarde, ele participa de audiência com o ministro dos Transportes Renan Filho.

Encontro bilateral

O presidente da China, Xi Jinping, foi recebido na manhã de hoje por Lula, em Brasília, para uma reunião bilateral focada no fortalecimento da robusta relação econômica e comercial entre os dois países.

No Palácio da Alvorada, os dois líderes assinarão uma série de acordos e darão uma declaração conjunta