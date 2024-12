Jerônimo comenta possibilidade de Lula e Xi Jinping debaterem ponte Salvador - Itaparica

Governador da Bahia Jerônimo Rodrigues (PT) - Foto: Anderson Ramos | Ag. A TARDE

O governador da Bahia Jerônimo Rodrigues (PT) antecipou, na manhã desta terça-feira, 19, que tem tentado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) uma reunião com o gestor chinês Xi Jinping, que está no Brasil participando do encontro do G20, no Rio de Janeiro, para tratar sobre acordos envolvendo a ponte Salvador - Itaparica e a BYD.

“Solicitamos se o presidente Lula tem interesse em tratar tanto a ponte quanto a BYD são dois projetos grandiosos relacionados com a China. A PGE [Procuradoria Geral do Estado da Bahia] tem tratado e responsabilizado as negociações e a mediação. Não seria para assinar o início da ponte, mas sim um ato de interesse passivo entre a China e o Brasil, então solicitei para ver se há possibilidade na agenda e tive informações que haverá alguns processos que serão assinados, mas não serão todos”, detalhou, durante coletiva de imprensa em evento de solenidade de promoção de procuradores do Estado.

O gestor também adiantou que os presidentes Lula e Xi Jinping podem se reunir em Brasília após o G20 e que caso seja necessário a sua presença ele irá.

“Eles [Lula e Xi Jinping] estão ontem e hoje no Rio, mas parece que a agenda do presidente Lula receberá ele em Brasília amanhã. Eu estou de plantão, uma vez confirmada a presença em necessidade do Estado da Bahia em estar lá, eu estarei indo para Brasília amanhã”, afirmou.