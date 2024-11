Rui e Lula tratam com chineses sobre a ponte Salvador-Itaparica

Ponte Salvador-Itaparica - Foto: Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro da Casa Civil Rui Costa, se reuniram na terça-feira, 12, com executivos da CCCC, gigante chinesa responsável pela construção da Ponte Salvador-Itaparica.

O registro do encontro foi publicado pelo ex-governador da Bahia em suas redes sociais. Na publicação, Rui informou que, além do presidente do grupo, Wang Tongzhou, estiveram presentes Yun Liang, presidente da CCCC Internacional; Tang Qiaoliang, Gerente Geral e Diretor Chefe do Departamento de Negócios Internacionais do grupo; e o embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao

A reunião aconteceu uma semana antes da visita do presidente da China, Xi Jinping ao Brasil. O mandatário do país asiático participará da cúpula do G20, no Rio de Janeiro, entre os dias 18 e 19 de novembro.

Existe a expectativa que os entraves que impedem o avanço da construção da ponte sejam tratados no encontro bilateral entre os presidentes de Brasil e China.