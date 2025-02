PM suspeito de envolvimento na morte de jovens em ferro-velho é libertado

- Foto: Reprodução

O cabo da PM Josué Xavier, preso temporariamente após ser suspeito de envolvimento na morte de dois funcionários de um ferro-velho em Salvador, os jovens Paulo Daniel Pereira Gentil do Nascimento e Matusalém Silva Muniz, foi solto. A liberação do suspeito ocorreu com o fim do prazo da prisão temporária, que não foi prorrogado pela Justiça. Ambos desapareceram após saírem para trabalhar, são considerados mortos pela polícia, embora os corpos ainda não tenham sido encontrados.

De acordo com a TV Bahia, a Polícia Civil, fez o pedido para prorrogar a prisão, mas a solicitação não chegou a ser analisada pela Justiça. O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), por meio de nota, informou que o processo corre sob segredo de Justiça, impossibilitando a divulgação de detalhes.

Leia também:

>> Janeiro Branco: 5 hábitos para cuidar da saúde mental

>> PRF apreende 456 litros de uísque sem nota fiscal na Bahia

>> Empinando moto, motociclista atropela casal em Salvador; assista vídeo

Após ser liberado, Josué Xavier retomou suas funções na Polícia Militar, mas foi transferido para o setor administrativo da 19ª Companhia Independente (CIPM), em Paripe, até que as investigações sejam concluídas.

Outro acusado, Wellington Barbosa, conhecido como "Cabecinha", gerente do ferro-velho onde as vítimas trabalhavam, também foi preso, mas cumpre prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. A decisão judicial foi fundamentada em laudos médicos que atestam que ele sofre de hanseníase, uma doença que pode causar graves complicações físicas.

A Polícia Civil não detalhou se fez novos pedidos relacionados à prisão de Wellington ou se tais solicitações foram avaliadas pela Justiça.