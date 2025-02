Janeiro Branco: 5 hábitos para cuidar da saúde mental

A campanha Janeiro Branco tem foco na saúde mental - Foto: Fernando Cabral / Unsplash

O mês de Janeiro traz um maior destaque em sentimentos de novos começos e mudanças, no qual as pessoas pensam mais em como melhorar o bem-estar e a saúde. Por isso, é a oportunidade ideal para focar no cuidado com a saúde mental.

Essa é a principal razão para a campanha Janeiro Branco acontecer logo no início do ano. Com o tema "A vida pede equilíbrio", em 2023 os especialistas em saúde mental chamam atenção para a importância da sociedade e dos governantes criarem uma cultura de cuidado com a mente.

Leia mais:

>> Empinando moto, motociclista atropela casal em Salvador; assista vídeo

>> Imprensa chilena aponta surpresa com Vargas no Vitória: "Clube modesto"

>> Metrô supera 117 milhões de usuários em 2024 e bate recorde histórico

O psicólogo e palestrante Leonardo Abrahão afirmou, ao Terra, que muitos sofrimentos humanos, com ou sem transtornos mentais, poderiam ser prevenidos ou melhor conduzidos se as pessoas aprendessem estratégias verdadeiramente simples para cuidar da saúde mental.

Por isso, o psicólogo separou cinco dicas para quem deseja começar o ano cuidando de seu emocional:

1 - Tenha Hobbies

Para Leonardo é importante ter hobbies como práticas terapêuticas. Por exemplo, se você gosta de caminhar, caminhe. Se gosta de nadar, procure fazer uma aula de natação. Pode ser também um curso de alguma atividade prazerosa. "O importante é fazer uma atividade que faça você ter um momento de paz consigo mesmo", afirma.

2 - Busque uma vida equilibrada

"Procure ter uma vida equilibrada com exercícios, tempo certo para relaxar e ter um lazer de qualidade. Faça atividades que causem bem-estar e felicidade, assim como sentimento de pertencimento a um projeto próprio ou que seja saudável para a mente", recomenda o psicólogo.

3 - Evite situações e relações tóxicas

Ele destaca que vivenciar situações de estresse diariamente ou relações tóxicas nos relacionamentos e no trabalho pode causar adoecimento psíquico e problemas de saúde mental. Portanto, o ideal é evitar.

4 - Se preciso, busque ajuda

Aceitar que as coisas não vão bem e que precisamos de ajuda é um ato de coragem. Por isso, esqueça tabus, preconceitos ou ideias erradas sobre fraquezas e fortalezas humanas.

"A maior demonstração de força é saber que, às vezes, precisamos de ajuda profissional, seja de um psicólogo ou psiquiatra", afirma Leonardo.

5 - Tenha uma rede de apoio

O profissional lembra que nós somos seres sociais e por isso quando não temos vínculos sociais e amizades, a tendência é o adoecimento emocional. Amizades saudáveis trazem identificação, empatia, alegria e qualidade de vida e são uma forma de proteção para a tristeza, a solidão e o abandono. E o mais importante: a amizade é mais um fator de proteção psicossocial contra o adoecimento emocional e contra o suicídio. "Invista em suas amizades em qualquer momento da sua vida", finaliza.