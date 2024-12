Caso ferro-velho: acabam as buscas em represa por jovens desaparecidos

- Foto: Reprodução

Apesar de buscas terem sido realizadas nesta sexta-feira (6) na represa da Barragem do Cobre, no bairro de Pirajá, com o intuito de localizar os jovens desaparecidos em um ferro-velho, não foram encontrados indícios dos trabalhadores. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), a varredura foi feita em toda região.

"Os mergulhadores do 13°BBM/Bmar realizaram varredura em toda a região que foi sinalizada como suspeita, mas nada foi localizado. As buscas serão retomadas quando surgirem novos indícios", informou o CBMBA.

Mais sobre o caso:

>> Caso Ferro-Velho: denúncia sugere local em que corpos foram descartados

>> Caso ferro-velho: após um mês, jovens seguem desaparecidos

>> Ferro-velho em que jovens desapareceram volta a funcionar em Salvador

As buscas foram realizadas após denúncias feitas à Polícia Civil que indicavam um possível descarte dos corpos de Paulo Daniel Pereira Gentil do Nascimento, de 23 anos, e Matusalém Silva Muniz, de 25 anos, na represa da Barragem do Cobre.

O caso

Paulo Daniel Pereira Gentil do Nascimento e Matusalém Silva Muniz desapareceram no dia 4 de novembro, após saírem para trabalhar em um ferro-velho localizado no bairro de Pirajá, em Salvador.

O principal suspeito de envolvimento no caso é Marcelo Batista da Silva, proprietário do ferro-velho, que teve a prisão preventiva decretada em 9 de novembro. O homem fugiu e, atualmente, é procurado pela polícia.