Caso Ferro-Velho: denúncia sugere local em que corpos foram descartados

Equipes realizam diligências na Barragem do Cobre, no bairro Pirajá - Foto: ASCOM/ Marcela Correia

O caso do desaparecimento de dois jovens funcionários de um ferro-velho no bairro de Pirajá, em Salvador, completou um mês na última quarta-feira, 4. Nesta sexta-feira, 6, a Polícia Civil da Bahia ampliou as buscas para localizar Paulo Daniel Pereira Gentil do Nascimento, de 24 anos e Matusalém Silva Muniz, de 25, que sumiram após irem trabalhar no dia 4 de novembro.

De acorto com a Polícia Civil, as equipes estão concentrando esforços na represa da Barragem do Cobre, no bairro Pirajá, após uma denúncia que sugere que os corpos possam ter sido descartados no local. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros estão atuando na área para verificar a informação.

A operação envolve cinco equipes, totalizando 20 policiais civis, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP), além de militares do Corpo de Bombeiros.

Relembre o caso:



Paulo Daniel Pereira Gentil do Nascimento e Matusalém Silva Muniz desapareceram após irem trabalhar no ferro-velho, no dia 4 de novembro. Antes de desaparecerem, eles foram acusados pelo dono do empreendimento, Marcelo Batista da Silva, por furto de alumínio. O empresário é o principal suspeito do crime.

A Justiça decretou a prisão preventiva de Marcelo no dia 9 de novembro, que fugiu e é procurado pela polícia. A suspeita é que ele tenha fugido do país. Além do mandado de prisão em aberto, o nome de Marcelo aparece em investigações a respeito de outros crimes.

A suspeita do envolvimento do empresário no crime foi denunciada pelas famílias dos jovens, que relataram que Marcelo havia acusado os jovens de furto. Ao longo das investigações, o carro do suspeito foi periciado e amostras de sangue foram encontradas.

A versão dada pelo empresário, é que teve cinco toneladas de fardo de alumínio furtados nos últimos dois meses e que conseguiu recuperar 500 quilos em 3 de novembro, após seguir o caminhão usado no crime. Ele afirmou que planejava ligar para a polícia, para fazer um flagrante no dia seguinte e recuperar a carga roubada.