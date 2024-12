Após soltura, Ramhon Dias posta música gospel em carro de luxo

Ramhon Dias é investigado pela Polícia Civil da Bahia - Foto: Reprodução/Instagram @ramhondias

O influenciador e rifeiro baiano Ramhon Dias, voltou a publicar nas redes sociais após sair da prisão. Ele foi preso no dia 5 de setembro, em Salvador, durante a 'Operação Falsas Promessas', da Polícia Civil, sob a suspeita de fazer parte de um esquema de lavagem de dinheiro e associação ao tráfico de drogas. Nesta semana, ele teve sua prisão preventiva revogada pela Justiça e vai responder em liberdade.

Enquanto aguarda o desenrolar das investigações, Ramhon fez um retorno discreto e postou apenas dois stories no Instagram. O primeiro dentro de um carro de luxo, no qual desejou bom dia aos seguidores e frisou escutar uma música evangélica.

A canção escolhida pelo rifeiro foi ‘Pai Eu Confiarei’, da cantora gospel Brunna Karla. O trecho do louvor fala sobre as dificuldades da vida e traz uma reflexão sobre manter a fé em momentos complicados. Para completar, o blogueiro escreveu um versículo bíblico, retirado do Salmo 40.

“Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor”, disse ele.

Na manhã desta sexta-feira, 6, Ramhon Dias voltou a dar as caras na internet e mostrou que já está se adaptando à rotina fora da prisão. Ele tirou uma foto para mostrar que retomou os treinos na academia.

Medidas cautelares

Apesar das aparições do rifeiro, ele ainda possui algumas restrições determinadas pelas autoridades. As medidas cautelares aplicadas a ele são:

- Proibição da ré se ausentar do território da comarca por mais de sete dias sem autorização judicial;

- Manutenção do seu endereço e contato telefônico devidamente atualizado nos autos, bem como de comparecer presencialmente a todos os atos do processo;

- Monitoração eletrônica.